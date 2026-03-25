Жителите на град Искър излизат на протест - заради високи сметки за ток и ниско напрежение в мрежата. Потърпевшите са от различни части на населеното място и се оплакват от двойно и тройно завишени сметки. Настояват и за ревизия на сумите.
Хората в град Искър са много възмутени. Действително се оказва, че плащат космически сметки за ток.
“Ако е била преди една година 700 лева, сега е 700 евро", показва жена.
"Уредите ми са същите. Нищо не е променено в близките 10 години. Всичко е едно също. Изравниха ни с Англия, с Германия. Само, че тук вземаме 620 евро. Там вземат 2000. Нищо не се проверява. Всичко изравниха - един лев с едно евро“, коментира пред bTV тя.
Ирена казва, че се отопляват с два климатика. Миналата година плаща 140 лева, тази – 180 евро.
"Подадох жалба. Дойдоха на проверка. Казаха, че всичко е наред. Няма проблем при нас с електромера. Получих имейл, ако искам друга реакция от тяхна страна, да подам наново сигнал - да дойдат, да ми бъде свален електромерът и да си заплатя сумата и за проверката“, разказва тя.
Мъж получава сметка от 437 евро за ток, докато пенсията му е 400 евро. Казва, че ако не е дъщеря му, "няма как да живее“.
Друг плаща 480 евро, докато ползва два климатика.
Възрастен мъж коментира, че сметките му за ток за два месеца са 1500 лева, а пенсията му е 340 лева, като е с 80 процента и телково решение.
"С тези пари трябва да живея, да купувам лекарства и да плащам и ток", посочва той. Допълва, че взима заем от бързи кредити, за да си плати сметката.
Пенсионер: Получих сметка от 437 евро за ток, а пенсията ми е 400 евро. Умирам, ако не е дъщеря ми
