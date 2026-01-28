Пеевски към младежи от Пловдив: Младите трябва да знаят истината за лъжите в политиката

© Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски се срещна с младежи от Пловдив, които посетиха Народното събрание и разгледаха Музея на Сглобката.



"Младите хора трябва да знаят истината за лъжите в политиката, затова беше направен Музеят на Сглобката, който е разположен в кабинет 222А в сградата на парламента", уточняват от пресцентъра на партията.