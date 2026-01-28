ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пеевски към младежи от Пловдив: Младите трябва да знаят истината за лъжите в политиката
"Младите хора трябва да знаят истината за лъжите в политиката, затова беше направен Музеят на Сглобката, който е разположен в кабинет 222А в сградата на парламента", уточняват от пресцентъра на партията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1079
|предишна страница [ 1/180 ] следващата страница
Коментари (4)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 мин.
0
преди 13 мин.
0
преди 18 мин.
0
преди 24 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Той няма да е премиер
12:25 / 28.01.2026
Цената на билета на единствения изцяло запазен замък в България с...
12:01 / 28.01.2026
Президентът Йотова посрещна шефа на БНБ Димитър Радев
11:55 / 28.01.2026
Икономист: България в момента е с най-евтините горива от всички д...
11:37 / 28.01.2026
Осеммесечният Даниел Василев се нуждае от спешно специализирано л...
11:19 / 28.01.2026
Експерти на ЕЦБ: Алчността на фирмите не е причина за скока на ин...
10:15 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS