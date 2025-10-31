ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пеевски: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя 
Автор: Елиза Дечева 18:52Коментари (0)70
©
Стана практика съдът да пуска убийците на пътя! Инспекторът на ВСС да проверява интегритета! Хората искат справедливост. Това заяви председателят на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски в своята Facebook страница. 

Сканира това решение на Врачанския окръжен съд, за пускане на свобода срещу парична гаранция, убил пешеходец на пътя и избягал от мястопроизшествието, е поредната демонстрация за пренебрежение към очакванията на хората за справедливост.

Делото е образувано след внесено искане от прокурор от Окръжна прокуратура – ​​Враца за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия за това, че на 26 октомври т.г. г., е блъснал и убил пешеходец, след което е избягал от местопроизшествието. Съдът обаче го пуска на свобода, срещу парична гаранция.

Доверието, което трябва да създаде и справедливостта, което трябва да въздава съдът със несъвместими с подобни действия от страна на магистратите!

Затова ще сигнализирам Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на състава, постановил това решение. Но практиката да бъдат пускани на свобода от съда извършители на убийства при ПТП и бавното правораздаване са особено цинични и представляват много тревожен сигнал към близките на жертвите и обществото, което очакват справедливо.

Защото хората искат справедливост и правов ред, а това е отговорност на магистратите, които трябва да осъществят справедливо и безпристрастно правораздаване.

"Фокус" припомня, че случаят е от 26 октомври, когато шофьор блъска и убива млад човек край Козлодуй и след това бяга от местопроизшествието


Още по темата: общо новини по темата: 648
28.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
23.10.2025 »
23.10.2025 »
предишна страница [ 1/108 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Нови отсечки измерват средната скорост
17:10 / 31.10.2025
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа...
16:04 / 31.10.2025
Двама мъже загинаха при тежки катастрофи в Смолянско за час
14:45 / 31.10.2025
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99...
13:44 / 31.10.2025
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишнат...
13:10 / 31.10.2025
Сиромахов: Най-старата мома отвлича най-стария ерген и го залоств...
12:25 / 31.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
09:28 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Купа на България сезон 2025/2026
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Пловдивчани ще наемат паркоместа пред домовете си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: