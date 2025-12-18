Пеевски: Положението е много тежко

© Аз ще приема решението на Комисията, както и в миналото съм правил и съм се отказвал от охрана. Това каза лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента.



"Но няма да позволя други народни представители да останат без охрана, това е популистко", категоричен бе той.



Припомняме, че по-рано Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от ПП-ДБ бяха категорични, че охраната на Пеевски трябва да бъде премахната.



"Див популизъм е да се свали охраната на Борисов и Пеевски. Ние с популизъм не се занимаваме. След малко ще подам искане до Комисията, която слага охраната. Аз охраната преди не я взех веднага, отказах я. Настояха от службите, че са притеснени да се вземе тази охрана. Кирил Петков я взе веднага. Атанасов я взе веднага. След това им е била свалена", заяви политикът.



"Трябва да има теми на държавата - спекула, цените, заплатите на хората...", каза още той.



"Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев, защото разбрахме какви бели са направили тези момчета", допълни Пеевски.



Той бе категоричен, че положението от падането на правителството е много тежко и януари и февруари ще бъдат трудни месеци. "Трябваше България да има бюджет", допълни той.



"Трябва веднага всички партии да седнат и да решат проблемите със спекулата и с всички проблеми, които ще дойдат с влизането на еврото", коментира лидерът на "ДПС - Ново начало".