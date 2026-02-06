ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пазете си трудовата книжка
Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., обаче продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. С оглед на това Националният осигурителен институт (НОИ) препоръчва осигурените лица да съхраняват всичките си трудови книжки до приключване на трудовата им дейност и пенсионирането им, тъй като същите могат да бъдат използвани за удостоверяване на осигурителните периоди, записани в тях.
Законодателно е предвидено в срок до 1 юни 2026 г. работодателите да оформят трудовите книжки, като запишат с цифри и думи и заверят с подписи и печат продължителността на стажа, положен при тях от всяко лице, след което да върнат документите на работника или служителя.
