Парламентът ще разгледа удължителния закон за бюджета за 2026 г.
Автор: Елиза Дечева 07:54Коментари (0)241
©
Законопроект за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. ще бъде разгледан днес в парламента. 

Вчера ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон за държавния бюджет. Той беше подкрепен с 13 гласа "за", 4 "против" и 1 "въздържал се". 

Удължителният закон ще е първа точка в дневния ред.


