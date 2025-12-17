Парламентът ще разгледа удължителния закон за бюджета за 2026 г.

© Законопроект за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. ще бъде разгледан днес в парламента.



Вчера ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон за държавния бюджет. Той беше подкрепен с 13 гласа "за", 4 "против" и 1 "въздържал се".



Удължителният закон ще е първа точка в дневния ред.