|Парламентът прие оставката на кабинета "Желязков"
Вчера в 13:30 депутатите трябваше да гласуват шестия вот на недоверие, но управляващите поискаха почивка от 30 минути. Минути по-късно Росен Желязков обяви решението на кабинета да се оттегли.
След като правителството подаде оставка в отговор на масовите протести в цялата страна, вчера последва Народното събрание да я гласува официално. Това не се случи вчера, депутатите гласуваха и шестият вот на недоверие беше неуспешен. Вчера "За" гласуваха 106 депутати, 0 - "против" и 0 - "въздържал се".
