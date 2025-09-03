ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Парламентът отхвърли референдума на "Възраждане" за лева, Костадинов и групата напуснаха залата
Предложението получи подкрепата една на 65 депутати, 110 натиснаха червеното копче, а 28 се въздържаха.
Формулировката на въпроса беше: "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година".
Веднага след това Костадин Костадинов обяви, че парламентарната му група няма място в зала и тръгва на обиколка из страната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 904
|предишна страница [ 1/151 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт: Средно носим една дреха 7-8 пъти и вече става ненужна. Б...
10:52 / 03.09.2025
Българско кисело мляко завладява Китай, туристи търсят автентични...
10:40 / 03.09.2025
Производител: Да отглеждаш царевица е самоубийство
09:53 / 03.09.2025
Бойко Борисов: Когато искаш да свалиш едно правителство, трябва д...
10:26 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме...
09:05 / 03.09.2025
Спестяванията в банката губят стойност, експерти предлагат нова п...
08:51 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
10:28 / 01.09.2025
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
15:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS