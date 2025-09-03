ИЗПРАТИ НОВИНА
Парламентът отхвърли референдума на "Възраждане" за лева, Костадинов и групата напуснаха залата
Автор: Петър Дучев 12:24
© Булфото
В първия си работен ден от новия парламентарен сезон депутатите отхвърлиха искането на "Възраждане" да се проведе референдум относно запазването на лева. Това се случи в пленарна зала, след което народните представители от политическата формация.

Предложението получи подкрепата една на 65 депутати, 110 натиснаха червеното копче, а 28 се въздържаха.

Формулировката на въпроса беше: "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година".

Веднага след това Костадин Костадинов обяви, че парламентарната му група няма място в зала и тръгва на обиколка из страната.


