|Пандов: Ще съдя Слави Трифонов
в нощта на протеста срещу Бюджет 2026 Слави Трифонов публикува изявление, в което се твърди, че при излизане от Парламента Васил Пандов посочва с пръст служителки на МЗ и протестиращи започват да ги дърпат, да ги псуват, свалят ги на земята, замерят ги с бутилки и всъщност заплашват живота и здравето на жените.
По думите му от полицията са го предупредили, че повечето протестиращи са мирни, но има провокатори.
"Ще заведа дело срещу Трифонов. Когато го осъдя, ще даря парите на организации, които помагат на жени, пострадали при насилие", каза още той.
"Г-н Трифонов и г-н Пеевски се упражняват с лъжи върху мен. Г-н Пеевски ме обвини за смъртта на полицай по време на протеста на 18 септември пред НС. Имаше официално обяснение от министъра на здравеопазването и близките му, че той е страдал от тежко хронично заболяване и протестът няма нищо общо", коментира Пандов
