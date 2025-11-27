© Булфото виж галерията Наред с напрежението около работата на Народното събрание, стана ясно, че е имало сериозен инцидент в неговите коридори, съобщиха от ПП-ДБ. Депутатът от "Продължаваме Промяната- Демократична България" Николай Денков съобщи, че двама членове на младежката им организация са били обект на агресия.



"Двама от нашите сътрудници, младежи, единият е тук, са били нападнати в коридорите от известен депутат с инициали Х. Х. (бел.ред Хамид Хамид- "ДПС-Ново Начало). Има медицинско свидетелство, което показва престъпление от общ характер – лека телесна повреда, извършена по хулигански подбуди“, заяви Денков.



Той допълни, че ще бъде изпратен сигнал до прокуратурата и очаква да бъде поискан имунитетът на въпросния депутат.



19-годишният Калоян Дървов, нещатен сътрудник към ПП, разказа подробно за случилото се:



"Бяхме в коридорите и бях шокиран от агресията, която Хамид Хамид прояви. Бяхме аз и още едно момче – също нещатен сътрудник. Той излезе, взе закачалка и започна да души другото момче, а след това прояви агресия и към мен. Удари ме с юмрук в лицето", разказа той.



