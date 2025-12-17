ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
ПП - ДБ зове за нов протест срещу решението на НС за бюджета
Автор: Марияна Стойчева 10:48Коментари (0)0
© ФОКУС
Народните представители от "Продължаваме Промяната - Демократична България" призоваха гражданите да съберат на нов протест срещу бюджета, а причината-парламентът гласува да разгледа редовния държавен бюджет за 2026 г. и този на НЗОК, а не удължения, предаде репортер на ФОКУС

"Станахме свидетели на най-наглото гласуване в този парламент - за четвърти път управляващите се опитват да прокарат крадливия си бюджет и току-що го вкараха в дневния ред на НС. Призовавам всички хора на протест в 18:00 часа утре вечер. За да бъде блокирано това безобразие за последен път и да не им позволим да отраднем 20 милиарда дълг, който са заложили в бюджета", каза председателят на ПП Асен Василев

От своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че този бюджет се гласува за бъдат изтеглени милиарди от управляващите, с които да си купят гласове на следващите парламентарни предсрочни избори. 

"Днес на председателски съвет поискаха Делян Пеевски да бъде преместен от кабинета му, но ГЕРБ, БСП и ИТН бяха срещу това предложение, явно тази коалиция продължава да работи- тя запазва и крадливия бюджета ", каза още той.



Още по темата: общо новини по темата: 141
15.12.2025 »
15.12.2025 »
14.12.2025 »
13.12.2025 »
12.12.2025 »
12.12.2025 »
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Иван Костов: Само националният граждански протест може да промени...
09:22 / 17.12.2025
Пеевски отвори кабинета си пред медиите и се извини
09:19 / 17.12.2025
Предприемач: Без достатъчно българско сурово мляко няма как да га...
08:53 / 17.12.2025
Климатолог каза кога и къде ще завали сняг, идва и студ
09:05 / 17.12.2025
Ивайло Мирчев: Трудното предстои за България
08:36 / 17.12.2025
Reuters: Саудитскaта Midad е сред фаворитите за закупуване на акт...
07:55 / 17.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Автобус на градския транспорт в Пловдив мина през бензиностанция за по-пряко
Автобус на градския транспорт в Пловдив мина през бензиностанция за по-пряко
17:28 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: