ПП-ДБ: Ние няма да участваме в каквото и да е било преконфигуриране!

© Фокус Искам да благодаря на всички граждани, които излезнаха на протест и казаха на това правителство, че България не може да се управлява по този начин. Това каза председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на брифинг след като правителството подаде оставка, подаде репортер на "Фокус".



Василев заяви, че това е победа за всички българския граждани.



"Това е първата стъпка към това България да стане Европейска държава. Предстои трудната задача - България да стане държава, която работи за всички български граждани, а не само за един, който щеше да прави държава с голямо "Д", каза още той.



От своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че те като коалиция няма да участват в каквото и да е било преконфигуриране.



"България трябва да иде на избори, тези избори трябва да се проведат по ясни и честни правила, вътрешното министерство да работи адекватно", заяви Ивайло Мирчев.



"Искам да се обърна към тези, които си представят, че отново хората с прякори ще купуват гласове, ще обикалят страната - няма да ви оставим да дишате. Ще наводним страната с наблюдатели, с български граждани, които ще следят за чесността на изборите", посочи Мирчев.