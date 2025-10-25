Отсъствие без бележка: Над 100 депутати пропуснали заседания през септември

© Над 100 депутати са отсъствали от пленарните заседания на парламента без основателна причина през септември, показва справка на Народното събрание.



Народните представители почиват през август месец и септември е първия месец след лятната им ваканция.



Справката показва, че общо 105 от 240 народни представители са имали неоправдани отсъствия. Най-много неявявания са имали представителите на ПГ на "Възраждане"- 19 депутати по 10 отсъствия.



"Фокус" припомня, че депутатите от "Възраждане" отказват да се регистрират, за да не осигуряват кворум на управляващите.



На второ място се нареждат "Продължаваме Промяната- Демократична България" 27 депутати по три отсъствия, следва ни от:



-"Алианс за права и свободи" – 11 депутати по три отсъствия



-"Морал, единство и чест“ – 10 депутати по три отсъствия



-"Величие“ – девет депутати по три отсъствия



-ГЕРБ-СДС – четирима отсъствали депутати



"ДПС-Ново начало“ - двама



"Има такъв народ“ - един



Поради липса на кворум Народното събрание не заседава нито веднъж през последната седмица на септември. През изминалия месец парламентът проведе 12 заседания. Общо 19 депутати имат неоправдани отсъствия от 10 заседания, петима – от девет, четирима – от осем, трима – от седем, а двама – от шест.



Един депутат е отсъствал неоправдано от пет заседания, трима – от четири, 56 – от три, петима – от две, а седем – от едно заседание.



Какви наказния са предвидени за депутатите спрямо правилника на Народното събрание?



Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), народният представител е длъжен да присъства на заседанията. Ако му се налага да отсъства по уважителни причини, той предварително уведомява председателя на парламента.



В правилника е записано още, че депутатът провежда срещи с избиратели, включително в изборните райони, само извън времето за пленарни заседания или заседания на комисии.



Народните представители имат право на платен годишен отпуск, който съвпада с ваканциите на парламента, и нямат право на неплатен отпуск.



Всеки месец на сайта на Народното събрание се публикува информация за неоправданите отсъствия на депутатите от пленарни заседания. Тази информация трябва да бъде обявена до седем дни след края на съответния месец, посочва правилникът.



Възнаграждения и удръжки



По силата на правилника народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Размерът на възнаграждението се актуализира на всяко тримесечие, като се отчита средната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.



При неоправдано отсъствие от пленарно заседание се прави удръжка, равна на дневното възнаграждение. Ако депутат отсъства три поредни или общо пет заседания за месеца, се удържат 2/3 от месечното му възнаграждение.



Когато заседание не бъде открито или бъде прекратено поради липса на кворум, на отсъстващите по неуважителни причини депутати се прави удръжка, равна на 2/3 от дневното възнаграждение.



В края на септември парламентът не заседава три поредни дни заради липса на кворум.