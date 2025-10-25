ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Отсъствие без бележка: Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
Автор: Марияна Стойчева 10:07Коментари (0)282
©
Над 100 депутати са отсъствали от пленарните заседания на парламента без основателна причина през септември, показва справка на Народното събрание.

Народните представители почиват през август месец и септември е първия месец след лятната им ваканция. 

Справката показва, че общо 105 от 240 народни представители са имали неоправдани отсъствия. Най-много неявявания са имали представителите на ПГ на "Възраждане"- 19 депутати по 10 отсъствия. 

"Фокус" припомня, че депутатите от "Възраждане" отказват да се регистрират, за да не осигуряват кворум на управляващите. 

На второ място се нареждат "Продължаваме Промяната- Демократична България" 27 депутати по три отсъствия, следва ни от: 

-"Алианс за права и свободи" – 11 депутати по три отсъствия

-"Морал, единство и чест“ – 10 депутати по три отсъствия

-"Величие“ – девет депутати по три отсъствия

-ГЕРБ-СДС – четирима отсъствали депутати

"ДПС-Ново начало“ - двама

"Има такъв народ“ - един

Поради липса на кворум Народното събрание не заседава нито веднъж през последната седмица на септември. През изминалия месец парламентът проведе 12 заседания. Общо 19 депутати имат неоправдани отсъствия от 10 заседания, петима – от девет, четирима – от осем, трима – от седем, а двама – от шест.

Един депутат е отсъствал неоправдано от пет заседания, трима – от четири, 56 – от три, петима – от две, а седем – от едно заседание.

Какви наказния са предвидени за депутатите спрямо правилника на Народното събрание?

Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), народният представител е длъжен да присъства на заседанията. Ако му се налага да отсъства по уважителни причини, той предварително уведомява председателя на парламента.

В правилника е записано още, че депутатът провежда срещи с избиратели, включително в изборните райони, само извън времето за пленарни заседания или заседания на комисии.

Народните представители имат право на платен годишен отпуск, който съвпада с ваканциите на парламента, и нямат право на неплатен отпуск. 

Всеки месец на сайта на Народното събрание се публикува информация за неоправданите отсъствия на депутатите от пленарни заседания. Тази информация трябва да бъде обявена до седем дни след края на съответния месец, посочва правилникът.

Възнаграждения и удръжки

По силата на правилника народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Размерът на възнаграждението се актуализира на всяко тримесечие, като се отчита средната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

При неоправдано отсъствие от пленарно заседание се прави удръжка, равна на дневното възнаграждение. Ако депутат отсъства три поредни или общо пет заседания за месеца, се удържат 2/3 от месечното му възнаграждение.

Когато заседание не бъде открито или бъде прекратено поради липса на кворум, на отсъстващите по неуважителни причини депутати се прави удръжка, равна на 2/3 от дневното възнаграждение.

В края на септември парламентът не заседава три поредни дни заради липса на кворум.


Още по темата: общо новини по темата: 981
24.10.2025 »
24.10.2025 »
24.10.2025 »
23.10.2025 »
22.10.2025 »
22.10.2025 »
предишна страница [ 1/164 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
25 октомври: Ден за спомен и молитва 
08:15 / 25.10.2025
Временни ограничения на АМ "Тракия"
08:20 / 25.10.2025
Слънчев ден с дъждовен финал 
08:15 / 25.10.2025
Костадин Костадинов: Правителството да защити "Лукойл", а не да с...
21:06 / 24.10.2025
Доц. Ангел Кунчев: Празниците няма да бъдат отменени, но избягвай...
21:12 / 24.10.2025
Пациент плати 733 лв. за 6 часа престой в Спешното отделение
20:59 / 24.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Разводът на годината
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
09:38 / 23.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изграждането на АМ "Тракия"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: