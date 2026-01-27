Отряд "Кобра" обсади жилището на Христо Върбанов в Костинброд

© Отряд "Кобра" обсади дома на Христо Върбанов, който е по-известен като Ицо Папата.



Това научи ФОКУС от свои източници.



Домът на Върбанов в Костинброд е бил обсаден от полицията по-рано този следобед.



В редица медийни публикации се твърди, че обискът е във връзка с разследване на имотна мафия, действаща на територията на София, както и със сигнал за отвличане.



ФОКУС проверява информацията.



Очаквайте подробности!