Откриха трима души застреляни в кола край София

© Полицията разследва тежък инцидент от последните минути. Трима души са открити застреляни в джип в района на Сливница, Област София. Това научи bTV от свои източници в полицията.



47-годишен мъж, 45-годишна жена и 18-годишно момче са намерени с огнестрелни рани в слепоочията в автомобил.



Инцидентът е между селата Гълъбовци и Деянова воденица. Колата е открита в нива. Сигналът е подаден в 16:30 часа.



Екип на Спешна помощ е констатирал смъртта. МВР разследва всички версии.