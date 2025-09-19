ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриха трима души застреляни в кола край София
47-годишен мъж, 45-годишна жена и 18-годишно момче са намерени с огнестрелни рани в слепоочията в автомобил.
Инцидентът е между селата Гълъбовци и Деянова воденица. Колата е открита в нива. Сигналът е подаден в 16:30 часа.
Екип на Спешна помощ е констатирал смъртта. МВР разследва всички версии.
