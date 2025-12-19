Откриха мъртъв мъж на Витоша

© Екип на Планинската спасителна служба случайно намери труп в планина Витоша, научи ФОКУС.



От ПСС казаха за нашата медия, че вчера е постъпил сигнал за пострадал мъж, вследсвтие на подхлъзване. Когато екипът отива на място, открива и мъртъв човек близо до мястото на инцидента, във връзка с който е сигналът.



Причината за смъртта не е ясна, но най-вероятно е подхлъзване. Трупът му е транспортиран до хижа "Алеко", където започва работа със съдебна полиция.



Раненият мъж е транспортиран до болница в София в стабилно състояние към 19:30 ч. вчера.



