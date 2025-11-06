Отхвърлиха ветото на президента върху промените в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с "Лукойл"

© Отхвърлиха в Комисията по енергетиката на извънредно заседание ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се предвижда евентуалната продажба на "Лукойл" в страната да става след решение на Министерския съвет, но при налично положително становище на ДАНС.



12 гласуваха "за", а 5 "против".



"Фокус" припомня, че вчера президентът Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на Държавна агенция "Национална сигурност".



В мотивите към ветото държавният глава изтъкна, че законът поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което е конституционно недопустимо.