ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Отхвърлиха ветото на президента върху промените в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с "Лукойл"
12 гласуваха "за", а 5 "против".
"Фокус" припомня, че вчера президентът Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на Държавна агенция "Национална сигурност".
В мотивите към ветото държавният глава изтъкна, че законът поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което е конституционно недопустимо.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 30
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в Б...
12:43 / 06.11.2025
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-вис...
12:00 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Симеон Матев: Тази "супербуря на века" може да отпуши процеси, ко...
12:52 / 06.11.2025
За "Добър ден" в аптеката ни искат 50 лева
11:32 / 06.11.2025
Цигарите поскъпват още
11:32 / 06.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS