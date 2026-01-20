От днес пътуваме за Гърция по още един чисто нов път

© С официална церемония днес ще бъде открит пътният участък от Димарио до българо-гръцката граница. Това ще позволи и отварянето за движение на граничния преход Рудозем – Ксанти. По пътя е позволено преминаването само на автомобили до 3,5 тона заради все още неразширен осемкилометров участък на гръцка територия.



На откриването ще присъстват министърът на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас и областният управител на Източна Македония Тракия Христодулос Топсидис, както и генералният секретар по инфраструктурата на Гърция Димитрис Анагнополус.



На събитието от българската страна ще присъстват зам.-министър председателят и министър на транспорта и съобщения в оставка Гроздан Караджов, министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев, народни представители, областният управител Захари Сираков и кметове на общини.