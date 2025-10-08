ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
От 2026 г. всяка нова кола ще трябва да разполага със SOS система, която автоматично се свързва със спешните служби при инцидент
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:34Коментари (0)377
©
От началото на 2026 година влизат в сила нови, значително по-строги европейски регулации за автомобилите. Те ще обхванат изискванията за емисии, стандартите за батерии и системите за безопасност. В ефира на предаването "Твоят ден“ Александър Костадинов от Асоциацията на автомобилните производители обясни, че въпреки сериозните промени, за повечето шофьори в ежедневието няма да има осезаема разлика.

От 2026 г. всички нови автомобили ще трябва задължително да бъдат оборудвани със система за автоматично свързване със спешните служби при катастрофа или аварийно спиране. Т.нар. бутон SOS вече е познат на много шофьори, но сега става задължителен за всички нови модели. Според Костадинов мярката има за цел да повиши безопасността на пътя и да спасява човешки животи, но ефективността ѝ ще зависи от готовността на националните служби да реагират своевременно.

Сред ключовите промени е и въвеждането на екологичния стандарт Евро 7, чието прилагане бе отложено с почти две години. Новият стандарт предвижда еднакви изисквания за дизеловите и бензиновите двигатели по отношение на въглеродни емисии, фини прахови частици и азотни окиси. За първи път ще бъдат въведени ограничения и за праховите частици, отделяни от спирачките и гумите — фактор, който оказва реално влияние върху качеството на въздуха в градовете.

От 2026 г. влизат в сила и регулации за батериите на електрическите и плъгин хибридните автомобили. Те ще определят допустимата загуба на капацитет в зависимост от пробега или възрастта на превозното средство.

"Производителите вече следят тези параметри, но сега те ще бъдат нормативно регламентирани и уеднаквени за всички“, поясни Костадинов.

По думите на представителя на асоциацията автомобилната индустрия е подготвена за новите стандарти.

"В нашия сектор всяка промяна се планира години предварително, така че преходът няма да бъде шоков“, коментира той.

Относно цените, Костадинов отбеляза, че при бензиновите модели не се очаква съществено поскъпване, тъй като повечето вече покриват изискванията на Евро 7. При дизеловите автомобили обаче е възможно част от моделите да отпаднат или да се предлагат само като хибридни варианти. В премиум сегмента се предвижда леко увеличение на цените, основно при дизеловите версии.

Новите мерки целят едновременно да намалят вредните емисии и да повишат безопасността на пътя. Експертите са единодушни, че реалният ефект ще се усети постепенно през следващите години, когато новите стандарти се наложат в практиката и автомобилният парк започне да се обновява.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Част от вендинг автоматите може временно да спрат работа заради в...
10:02 / 08.10.2025
Децата до 15 години са 900 000, а възрастните над 65 г. са 1,5 ми...
10:03 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Край на дъждовете и студа
09:23 / 08.10.2025
България е лидер в региона на Централна и Източна Европа по ръст ...
09:15 / 08.10.2025
Истината за пътя на Вълчо и Маринка Арабаджиеви от месокомбината ...
09:05 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
12:46 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
15:05 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: