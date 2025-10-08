От 2026 г. всяка нова кола ще трябва да разполага със SOS система, която автоматично се свързва със спешните служби при инцидент

© От началото на 2026 година влизат в сила нови, значително по-строги европейски регулации за автомобилите. Те ще обхванат изискванията за емисии, стандартите за батерии и системите за безопасност. В ефира на предаването "Твоят ден“ Александър Костадинов от Асоциацията на автомобилните производители обясни, че въпреки сериозните промени, за повечето шофьори в ежедневието няма да има осезаема разлика.



От 2026 г. всички нови автомобили ще трябва задължително да бъдат оборудвани със система за автоматично свързване със спешните служби при катастрофа или аварийно спиране. Т.нар. бутон SOS вече е познат на много шофьори, но сега става задължителен за всички нови модели. Според Костадинов мярката има за цел да повиши безопасността на пътя и да спасява човешки животи, но ефективността ѝ ще зависи от готовността на националните служби да реагират своевременно.



Сред ключовите промени е и въвеждането на екологичния стандарт Евро 7, чието прилагане бе отложено с почти две години. Новият стандарт предвижда еднакви изисквания за дизеловите и бензиновите двигатели по отношение на въглеродни емисии, фини прахови частици и азотни окиси. За първи път ще бъдат въведени ограничения и за праховите частици, отделяни от спирачките и гумите — фактор, който оказва реално влияние върху качеството на въздуха в градовете.



От 2026 г. влизат в сила и регулации за батериите на електрическите и плъгин хибридните автомобили. Те ще определят допустимата загуба на капацитет в зависимост от пробега или възрастта на превозното средство.



"Производителите вече следят тези параметри, но сега те ще бъдат нормативно регламентирани и уеднаквени за всички“, поясни Костадинов.



По думите на представителя на асоциацията автомобилната индустрия е подготвена за новите стандарти.



"В нашия сектор всяка промяна се планира години предварително, така че преходът няма да бъде шоков“, коментира той.



Относно цените, Костадинов отбеляза, че при бензиновите модели не се очаква съществено поскъпване, тъй като повечето вече покриват изискванията на Евро 7. При дизеловите автомобили обаче е възможно част от моделите да отпаднат или да се предлагат само като хибридни варианти. В премиум сегмента се предвижда леко увеличение на цените, основно при дизеловите версии.



Новите мерки целят едновременно да намалят вредните емисии и да повишат безопасността на пътя. Експертите са единодушни, че реалният ефект ще се усети постепенно през следващите години, когато новите стандарти се наложат в практиката и автомобилният парк започне да се обновява.