ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|От 2026 г. всяка нова кола ще трябва да разполага със SOS система, която автоматично се свързва със спешните служби при инцидент
От 2026 г. всички нови автомобили ще трябва задължително да бъдат оборудвани със система за автоматично свързване със спешните служби при катастрофа или аварийно спиране. Т.нар. бутон SOS вече е познат на много шофьори, но сега става задължителен за всички нови модели. Според Костадинов мярката има за цел да повиши безопасността на пътя и да спасява човешки животи, но ефективността ѝ ще зависи от готовността на националните служби да реагират своевременно.
Сред ключовите промени е и въвеждането на екологичния стандарт Евро 7, чието прилагане бе отложено с почти две години. Новият стандарт предвижда еднакви изисквания за дизеловите и бензиновите двигатели по отношение на въглеродни емисии, фини прахови частици и азотни окиси. За първи път ще бъдат въведени ограничения и за праховите частици, отделяни от спирачките и гумите — фактор, който оказва реално влияние върху качеството на въздуха в градовете.
От 2026 г. влизат в сила и регулации за батериите на електрическите и плъгин хибридните автомобили. Те ще определят допустимата загуба на капацитет в зависимост от пробега или възрастта на превозното средство.
"Производителите вече следят тези параметри, но сега те ще бъдат нормативно регламентирани и уеднаквени за всички“, поясни Костадинов.
По думите на представителя на асоциацията автомобилната индустрия е подготвена за новите стандарти.
"В нашия сектор всяка промяна се планира години предварително, така че преходът няма да бъде шоков“, коментира той.
Относно цените, Костадинов отбеляза, че при бензиновите модели не се очаква съществено поскъпване, тъй като повечето вече покриват изискванията на Евро 7. При дизеловите автомобили обаче е възможно част от моделите да отпаднат или да се предлагат само като хибридни варианти. В премиум сегмента се предвижда леко увеличение на цените, основно при дизеловите версии.
Новите мерки целят едновременно да намалят вредните емисии и да повишат безопасността на пътя. Експертите са единодушни, че реалният ефект ще се усети постепенно през следващите години, когато новите стандарти се наложат в практиката и автомобилният парк започне да се обновява.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Част от вендинг автоматите може временно да спрат работа заради в...
10:02 / 08.10.2025
Децата до 15 години са 900 000, а възрастните над 65 г. са 1,5 ми...
10:03 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Край на дъждовете и студа
09:23 / 08.10.2025
България е лидер в региона на Централна и Източна Европа по ръст ...
09:15 / 08.10.2025
Истината за пътя на Вълчо и Маринка Арабаджиеви от месокомбината ...
09:05 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS