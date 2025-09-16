ИЗПРАТИ НОВИНА
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:08Коментари (0)248
© Sportal
Бившият президент на Марек (Дупница) Цветан Видински е осъден на 7 години затвор. Той е признат за ръководител на организирана престъпна група (ОПГ), пише в. "Струма".

Публикуваме цялото съобщение без редакторска намеса:

"С присъда, Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимия Цветан Видински за виновен в това, че за времето от около средата на месец 08.2020 г. до 31.05.2022г. на територията на страната е ръководил организирана престъпна група – по смисъла на чл.93, т.20 от НК, представляваща структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, с участници: Р. М., Д. Д. и Б. Л., като групата е създадена с користна цел и с цел да извършва престъпления по чл. 234, ал. 1 от НК / за разпространение и държане на акцизни стоки без бандерол – тютюневи изделия /, поради което го осъжда на "лишаване от свобода“ в размер на 7 години, като го оправдава по повдигнатото обвинение, че групата е действала за времето от началото на м.януари 2019 г. до средата на м.08.2020 г.

Съдът признава подсъдимия Цветан Видински за виновен в това, че на 31.05.2022г. в мазе, находящо се в гр. Дупница, е държал акцизни стоки- тютюневи изделия без бандерол, когато такъв се изисква по закон, а именно: стекове цигари, с обща стойност 4740 лева и е разпространил по същото време и място акцизни стоки без бандерол – тютюневи изделия, на стойност 1650 лева, като общата стойност на тютюневите изделия е 6 390 лева и деянието е немаловажен случай, поради което го осъжда на "лишаване от свобода“ за срок от 2 години и "глоба“ в двукратния размер на разпространяваните стоки в размер на 12 780 лева, както го "Лишава от право да осъществява търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от 3 години, като го оправдава по обвинението по чл. 26, ал. 1 от НК.

На основание чл. 23, ал.1 НК, Окръжен съд Кюстендил, под председателството на съдия Пенка Братанова определя едно общо наказание – "лишаване от свобода“ за срок от 7 години, при първоначален режим за изтърпяване на наказанието "строг“.

Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимия Р. М. за виновен в това, за това, че: 1/ за времето от около средата на м.08.2020 г. до 31.05.2022 г. на територията на страната е участвал в организирана престъпна група – по смисъла на чл.93, т.20 от НК, ръководена от Видински, като групата е създадена с користна цел и с цел да извършва престъпления по чл. 234, ал.1 от НК, поради което го осъжда на "лишаване от свобода“ в размер на 5 години, като го оправдава по повдигнатото обвинение, че групата е действала за времето от началото на м.януари 2019 г. до средата на м.08.2020 г.

Съдът признава подсъдимия Р. М. за виновен в това, че на 31.05.2022 г. в гараж, находящ се в гр. Дупница, ползван от него, е държал акцизни стоки- тютюневи изделия без бандерол, когато такъв се изисква съгласно закона, а именно: 870 броя стекове с цигари, на стойност 65 250 лева, с дължим акциз 35 278,50 лева, като случаят не е маловажен и предметът на престъплението е в големи размери, поради което го осъжда на "лишаване от свобода“ за срок от 3 години, както и го "Лишава от право да осъществява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 3 години“.

На основание чл. 23, ал. 1 НК, определя общо наказание "лишаване от свобода“ за срок от 5 години, при първоначален режим за изтърпяване на наказанието "общ“.

Присъдата може да се протестира, съответно обжалва пред Софийски апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес".







Статистика: