ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Осъдиха 19-годишна за хакване на чужд Facebook профил
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:59Коментари (0)585
©
Съдът в Търговище наложи три месеца лишаване от свобода условно на 19-годишна за неправомерен достъп до чужд профил в социална мрежа, съобщават от пресцентъра на Окръжния съд в областния град. 

Наказанието е за това, че през юли 2023 г. 19-годишната Д.А. от поповското село Славяново е осъществила достъп до информационна система (социалната мрежа Фейсбук/Мета), принадлежаща на П.Т., променила наименованието на профила, както и паролата, като така спряла достъпа на титуляра до собствените му данни. Това станало без съгласието и разрешението на П.Т. Деянието съставлява престъпление по Наказателния кодекс.

Въпреки че по време на извършване на деянието Д.А. е била непълнолетна, тя е разбирала свойството и значението на постъпките си и е можела да ги ръководи. Извършеното е в условията на пряк умисъл, допълват от институцията.

За извършеното престъпление Окръжният съд в Търговище постанови наказание "лишаване от свобода“ за срок от три месеца, отложено за една година изпитателен срок. Девойката ще търпи и наказание "обществено порицание“, което се изразява в разлепяне на подписаното споразумение в сградата на кметството в Славяново.

Според одобреното споразумение, постигнато между прокуратурата, защитата и подсъдимата, то има сила на присъда и не подлежи на обжалване.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Ш...
11:34 / 29.08.2025
Майсторка на прочутия горнооряховски суджук: Използваме охладено ...
11:03 / 29.08.2025
Реорганизират движението край Карлово заради колоездачната обикол...
11:30 / 29.08.2025
Четиридневната работна седмица в България е невъзможна заради дне...
10:14 / 29.08.2025
Дерайлира първият вагон на бърз влак от Бургас за София
10:14 / 29.08.2025
Съдът оправда Камен Донев: "Мижитурка", "човечец" не са обиди
10:14 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
12:10 / 28.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Честито на Деян Донков!
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
12:31 / 27.08.2025
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
22:22 / 27.08.2025
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
08:43 / 27.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
09:54 / 28.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Съединението и празник на Пловдив
Първа лига сезон 2025/26
Изграждат кръгово кръстовище на Кукленско шосе
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: