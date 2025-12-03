ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Остър сблъсък между Пеевски и Мирчев в парламента
В кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Мирчев причаква Пеевски пред кабинета му. Мирчев бе придружен от от Асен Василев, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова и други депутати от ПП-ДБ.
След кратки реплики от страна на Мирчев ситуацията рязко ескалира.
Мирчев се обърна към Пеевски с думите:
"Що лъжеш, че съм се навеждал? Защо лъжеш?"
Пеевски обаче го подминава и влезе в кабинета си. Това доведе до още по-голямо напрежение. Охраната държеше Мирчев пред вратата на кабинета, докато той викаше:
"Ела тука бе, хората казаха да изчезваш!". От своя страна Пеевски му отвърна:
"С вас няма какво да разговарям! Не на омразата, не на омразата, не на омразата", повтори няколко пъти Пеевски и затръшна вратата пред Мирчев.
Причината за скандала са думи на Пеевски по-рано в кулоарите на парламента:
"Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха, къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1027
|предишна страница [ 1/172 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 54 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Борисов: Повече не може да се търпи така!
09:39 / 03.12.2025
Най-популярният новинар в TikTok: Нещо много голямо се случва в Б...
09:00 / 03.12.2025
Бизнесмен: Синът ми учи в елитно училище и е добро момче, а не ва...
08:54 / 03.12.2025
Експерт: Парите не стигат до пощаджийката и машиниста в БДЖ, а до...
08:31 / 03.12.2025
Парламентът гласува изтеглянето на Бюджет 2026
07:56 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS