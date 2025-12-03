ИЗПРАТИ НОВИНА
Остър сблъсък между Пеевски и Мирчев в парламента
Автор: Марияна Стойчева 10:49Коментари (2)938
© Facebook
Голям скандал се разрази в парламента между председателя на "ДПС-Ново Начало“ Делян Пеевски и съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев.

В кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Мирчев причаква Пеевски пред кабинета му. Мирчев бе придружен от от Асен Василев, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова и други депутати от ПП-ДБ. 

След кратки реплики от страна на Мирчев ситуацията рязко ескалира.

Мирчев се обърна към Пеевски с думите:

"Що лъжеш, че съм се навеждал? Защо лъжеш?"

Пеевски обаче го подминава и влезе в кабинета си. Това доведе до още по-голямо напрежение. Охраната държеше Мирчев пред вратата на кабинета, докато той викаше:

"Ела тука бе, хората казаха да изчезваш!". От своя страна Пеевски му отвърна:

"С вас няма какво да разговарям! Не на омразата, не на омразата, не на омразата", повтори няколко пъти Пеевски и затръшна вратата пред Мирчев. 

Причината за скандала са думи на Пеевски по-рано в кулоарите на парламента:

"Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха, къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам". 



0
 
 
Циркаджии! Хвани единия, удари другия. ПП му дадоха властта, сега тръгнали да се правят на добри. Никога ПП-ДБ соросоиди -предатели.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

