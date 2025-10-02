ЗАРЕЖДАНЕ...
|Оранжев код за петък, ще вали много, ще натрупа сняг
През следващото денонощие съществена промяна на времето няма да настъпи – облачно, с повсеместни и на много места значителни валежи от дъжд, в планинските райони над 600-800 метра надморска височина – от сняг, а в Предбалкана и високите полета на Западна България временно около и след полунощ – от мокър сняг. В края на петъчния ден валежите в югозападните райони ще започнат да спират.
Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен. Температурите ще са с малък денонощен ход: минималните в повечето места – между 4° и 9°, по високите полета на Западна България и Предбалкана – с 2°-3° по-ниски, за София – около 2°, максималните – между 6° и 11°, по черноморското крайбрежие – малко по-високи, за София - около 5°.
В планините ще е облачно с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 1°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.
