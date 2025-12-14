ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Омразата има свои правила и език, които архивите на Народното събрание помнят
Според преподавателя по реторика проф. Иванка Мавродиева днешната политическа комуникация в България се движи на два несъвместими пласта. От една страна – абстрактен, шаблонен и клиширан език, а от друга – груб, просторечен и често обиден регистър. Този разрив показва липса на осъзнаване, че политическата роля изисква отговорност към гражданите, които не са пасивни получатели на послания, а хора с критично мислене и очаквания за смислен разговор.
Студентът по международна политика на френски Иван Крумов поставя акцент върху масовото използване на прякори и обидни етикети в политическия речник. Политически лидери и цели общности биват назовавани с подигравателни или унизителни имена, целящи ясно разграничение между "ние“ и "те“.
Тези определения – от персонални обиди до колективни етикети – не служат за дебат, а за поляризация и мобилизация на електорална подкрепа чрез противопоставяне.
Каква е "диагнозата" на политическото напрежение
Друг студент подчертава, че в българската политика почти отсъства истинският диалог. Вместо сблъсък на идеи се наблюдава монолог, крясъци и лични нападки.
Аргументът "ad hominem“ – атака срещу личността, а не срещу идеята – доминира в публичната реторика, което превръща политическото противопоставяне в "неистинска борба“, лишена от принципи и визионерство.
И тримата са единодушни, че агресивният език не е спонтанен. Това е форма на политически маркетинг – премислено ораторско поведение, целящо емоционална реакция, видимост и мобилизация.
Особено ясно тази реторика се откроява при крайно националистически формации, но не е изцяло чужда и на т.нар. системни партии, които противопоставят "опитните“ срещу "неможачите“.
Анализаторите отбелязват, че дори среди, които публично отхвърлят езика на омразата, понякога използват подигравателни скандирания и символични обиди. В българския контекст подобни изрази често се приемат за "нормални“, докато в Западна Европа или САЩ биха били възприети като недопустими.
По отношение на социалните мрежи експертите подчертават, че те не създават низкия език, а го усилват. Алгоритмите поощряват съдържание, което предизвиква силна емоция, а острият и агресивен изказ носи по-голяма ангажираност.
Тази тенденция не е само българска – тя е част от глобален процес, в който автентичността често се бърка с грубост.
Наблюдава се и "ефект на бумеранга“ – натрупаното усещане за унижение и липса на уважение води до фрустрация, която впоследствие се излива в протести, гражданска активност и натиск от улицата.
Съветът към политиците е ясен - да спрат съзнателното разделение на обществото и да се върнат към етичен, аргументиран диалог. Не ситуативни решения, а визионерство, преговори и истинско уважение към избирателите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1032
|предишна страница [ 1/172 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Изненада - тази община е с най-ниските данъци в България
15:09 / 14.12.2025
Танкерът "Кайрос" е готов за изтегляне
14:12 / 14.12.2025
Клиентка си купи шпеков салам, но после обясни, че не става и за ...
13:55 / 14.12.2025
Първият държавен "Магазин за хората" отваря утре в най-близкия до...
13:23 / 14.12.2025
Ограничения заради протестите на гръцките фермери
13:44 / 14.12.2025
Пролетта се завръща
12:41 / 14.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS