ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Огромно количество контрабандни цигари: Над 260 000 къса са иззети на "Капитан Андреево"
На 31 октомври късно вечерта пристига товарната композиця с чужд регистрационен номер. Тя е правлявана от турски гражданин. Водачът е представил документи, че превозва транзитно машини и механични устройства от Турция за Германия през България и е заявил, че няма друго за деклариране.
При извършен оперативен анализ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апаратура инспекторите установяват в товара зони с подозрителна плътност, съобщи Агенция "Митници".
При последвалата физическа проверка са открити в маркираните зони кашони с контрабандни цигари, поставени върху палетите с декларирана стока в отдалечената предна част на товара.
Иззети са общо 265 400 къса (13 270 кутии) контрабандни цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Пазарната стойност на недекларираните тютюневи изделия възлиза на 100 074 лева (51 167 евро).
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Производители от Пловдивско: Пчелите умират, плодовете изчезват, ...
10:47 / 04.11.2025
Двама млади инженери от Пловдив пресъздадоха легендарното "Пежо" ...
10:17 / 04.11.2025
Росен Желязков: България е готова за бъдещото си
09:56 / 04.11.2025
Хематолог от Пловдив: Упоритата хипертония, ако не се повлиява ме...
09:46 / 04.11.2025
Шофьорът, помел 6 коли в София, е бил с 1,52 промила алкохол в кр...
10:32 / 04.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена ...
09:09 / 04.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS