|Ограничиха движението и по АМ "Тракия"
Заради лошите метеорологични условия е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 т, включително състав с ремаркета и полуремаркета и по АМ "Тракия" в участъка от началото ѝ - на изхода от София, до пътен възел "Оризово" (и в двете посоки).
Въвеждането на временна организация на движението е необходимо с оглед засиления трафик в петък, усложнената обстановка и предпоставки за пътно-транспортни произшествия и формиране на дълги колони от тежкотоварни автомобили, информира АПИ.
Припомняме също, че временно е спряно и движението на камиони над 12 т в двете посоки на АМ "Хемус“ и на леките автомобили, пътуващи за София, заради снегопочистване. Превозните средства изчакват на място до завършване на обработването на настилката.
За премахване на паднали дървета е спряно движението на всички автомобили и по третокласния път III-162 Лакатник - Долна Бела Речка в областите Монтана и Софийска.
Пътна полиция апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания. Екипите на Пътна полиция съдействат за облекчаване на трафика и предприемат мерки за регулиране на движението в рискови участъци, както и за избягване на критични ситуации.
