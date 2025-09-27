ИЗПРАТИ НОВИНА
До 20 градуса утре
Автор: Лора Димитрова 17:26Коментари (0)237
©
През следващото денонощие облачността над страната ще се задържи значителна. Около и след полунощ на места в западните райони ще има превалявания от дъжд, които с временни прекъсвания ще са характерни и за дневните часове. През нощта срещу понеделник преваляванията ще обхващат и централните райони от страната.

Вятърът в повечето места ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен: през нощта - от север, а утре – от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°, максималните - между 15° и 20°, за София – около 15°, съобщиха от НИМХ.

Над планините ще е облачно. Високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Вятърът ще отслабне и ще е по-често умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.


