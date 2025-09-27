ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|До 20 градуса утре
Вятърът в повечето места ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен: през нощта - от север, а утре – от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°, максималните - между 15° и 20°, за София – около 15°, съобщиха от НИМХ.
Над планините ще е облачно. Високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 5°.
Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Вятърът ще отслабне и ще е по-често умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 807
|предишна страница [ 1/135 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Полицията сваля номера и отнема свидетелството за регистрация, ак...
17:24 / 27.09.2025
Обстановката на АМ "Тракия" се усложнява
17:24 / 27.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Димитър Маринов: Всичко извън регламентираните сайтове за продажб...
16:18 / 27.09.2025
Проф. д-р Мая Аргирова: Пластичната хирургия не е само естетика
14:29 / 27.09.2025
Ужасът по АМ "Тракия" продължава
14:06 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS