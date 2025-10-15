ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
За Нова година: По-евтино в Дубай, отколкото във Велингард
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:28Коментари (0)487
©
С наближаването на зимните празници и новогодишния уикенд, търсенето на оферти за почивка рязко се увеличава. Българските курорти Банско и Велинград и тази година се конкурират, къде цените на празничните пакети ще бъдат по-високи, пише businessnovinite.bg.

Най-луксозният вариант е във Велинград. Офертата е валидна от 30.12.2025 г. до 02.01.2026 г. и включва закуска и вечеря, без ол инклузив. Цените са 4155 лв. за двойна стая с тераса за три нощувки, а за апартамент с две спални – 8250 лв. За най-високия клас помещения цената за четиридневен престой надвишава 5000 лв. на помещение. Новогодишната програма включва концерт на поп-фолк звездата Емилия, а деца до 12 г. се настаняват безплатно или с големи отстъпки, в зависимост от възрастта им.

Друг хотел в курорта също публикува празничните си оферти. Пакетите отново включват 3 или 4 нощувки със закуски и вечери, новогодишна програма и пълен достъп до СПА центъра с минерални басейни. Цената за двойна стандартна стая започва от 2879 лв. за три нощувки, а за настаняване в студио или апартамент – до 5658 лв. Програмата е с участието на популярни изпълнители като Камелия, Джена, Руслан Мъйнов и Устата, а хотелът предлага и специална детска анимация.

За тези, които предпочитат Банко, офертите и там не изостават. Луксозен хотел в курорта предлага ултра ол инклузив пакет с настаняване между 29.12.2025 г. и 02.01.2026 г. Цените за двойна стая започват от 2940 лв. за тридневен престой и достигат 3540 лв. за четири нощувки. Офертата включва празнична вечеря с музикална програма, участие на Анелия и фолклорен ансамбъл, както и достъп до голям СПА център. За четирима в двуспален апартамент цената надхвърля 7000 лв. Всички гости получават включена закуска, обяд и вечеря, а децата до 6 години се настаняват безплатно.

Колко ще струват пътуванията в чужбина по зимните празници?



Всички оферти включват СПА услуги, празнични вечери и програма, но се различават по формата на изхранване – ол инклузив или само закуска и вечеря. Има и различия в условията за деца и трети възрастен, като доплащането за допълнително легло за възрастен варира между 855 лв. и 1300 лв., а за дете над 13 г. – около 1304 лв. Към момента всички хотели предлагат отстъпки за ранни резервации между 10% и 15%, валидни до края на октомври

 

Нова година в Дубай - по-скъпо или по-евтино? 



За сравнение, ако искате да посрещнете Нова година в Дубай, цените започват от 3339 лв. на турист в двойна стая за 5 дни. Офертата включва празнична новогодишна вечеря с включени алкохолни и безалкохолни напитки, DJ парти и изглед към фойерверките на Burj Al Arab от покрива на хотела. В цената влизат още екскурзии до модерния и стария Дубай, както и до Абу Даби, включително посещение на джамията Sheikh Zayed и дворците Qasr Al Watan и Emirates Palace.

Началната цена е 3339 лв. за настаняване в двойна стая, като може да доплатите 2739 лв. за допълнително легло, и 2339 лв. за дете до 11 години. За тези, които желаят самостоятелно настаняване, цената за единична стая е 4369 лв. Датата на отпътуване е 29.12.2025 г., с включен директен полет от София до Абу Даби.


Още по темата: общо новини по темата: 809
03.10.2025 »
27.09.2025 »
14.09.2025 »
25.08.2025 »
16.04.2025 »
12.04.2025 »
предишна страница [ 1/135 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Астрономите са притеснени: Задава се мощна магнитна буря
11:24 / 15.10.2025
Зрител: Този не го знам какъв бизнесмен е, но играе феноменално
09:35 / 15.10.2025
Недолюбван от пловдивчани бивш кмет празнува днес
08:47 / 15.10.2025
Красавица от Пловдив унижи Ана-Шермин: Какви 5 езика? Хората си п...
22:53 / 14.10.2025
Тейлър Суифт счупи всички рекорди
22:36 / 14.10.2025
Почина легендарният изпълнител D’Angelo
21:30 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Разпадането на правителството “Желязков”
България в еврозоната
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Зима 2024/2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: