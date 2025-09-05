ИЗПРАТИ НОВИНА
Ограничават движението по АМ "Тракия", АМ "Хемус" и АМ "Струма"
Автор: Цвети Христова 20:09Коментари (0)104
© Фокус
На 8 септември /понеделник/ от 14 ч. до 20 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 т по автомагистралите АМ "Тракия“, АМ "Хемус“ и АМ "Струма“, само в посока София. Няма да се ограничава преминаването на МПС над 12 т от София в посока Бургас по АМ "Тракия“, по АМ "Хемус“ - от София при км 0 до км 87, при кръговото кръстовище с път I-4, както и по АМ "Струма“ от София в посока Благоевград, съобщиха от АПИ.

Ограничението за пътуване не важи за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници. На АМ "Хемус“ и АМ "Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. На АМ "Тракия“ в участъка от ПВ "Ихтиман“ /при км 34/ до ПВ "Вакарел“ /при км 23/ в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).  

Промяната в организацията на движение  за тежкотоварните автомобили над 12 т се налага с цел оптимизиране на движението в края на празничните дни и с оглед на засиления трафик към столицата по трите автомагистрали и по слабото движение от София към вътрешността на страната.

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.


