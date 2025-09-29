Очевидец: Грозна гледка, положението не беше розово

© Нямат край инцидентите в Пловдивска област днес, предава репортер на Plovdiv24.bg.



"Катастрофа - моторист е паднал на пътя Пловдив - Асеновград от кръговото на Долни Воден в посока КЦМ", съобщиха шофьори.



"Грозна гледка, положението не беше розово", обясни ситуацията водач, който е минал през мястото на пътнотранспортното произшествие.



Както обикновено, от пресцентъра на ОД МВР Пловдив мълчат, когато става въпрос за каквото и да било, случило се в извънработно време.