|Очаква ни топъл четвъртък
Ще духа слаб, в Източна България и на север от планините – умерен юг-югозападен вятър. Ще продължи да се затопля и максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 20°. През нощта срещу петък от запад облачността бързо ще се увеличава и вплътнява.1
Над планините облачността ще е разкъсана, над масивите от Южна България – предимно значителна и там на отделни места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 8°.
Над Черноморието ще има разкъсана облачност, над южното крайбрежие – предимно значителна и там на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
През нощта срещу петък южният вятър ще се усили, облачността ще се увеличи и до сутринта на места в Западна България ще превали дъжд. През деня вятърът ще се смени със запад-северозападен. Облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд.
