|Оцелялото 7-годишно дете: Ако отида при вас, сигурно и вас ще убие
Това каза пред журналисти Селакдин - съсед на 25-годишния убиец, който разстреля с пушка майка си, сестра си и леля си в руенското село Люляково. Единствено 7-годишното му братче оцелява в касапницата.
"Цялото семейство бяха в едно, така да се каже, бедно положение. Доколкото разбрах е взел пушката от чичо си и е стрелял с пушка. Винаги се караха затова, че нямат пари в дадено семейство", заяви бившият кмет на община Руен.
Стрелецът подпалва къщата, за да прикрие извършеното. След близо 5 часа издирване, при клопка полицията успява да залови извършителя.
Изпратеният патрул на място установява пожар, горяща къща в частен имот, след потушаване на пожара открива три тела.
"Някакъв агресивен беше. Ей, така минаваше, не сме говорили много с него. Той не говореше с хората", коментира Хайрие пред Би Ти Ви.
"Те се караха постоянно тук. Ние нямахме връзка с тях, не говорихме. Те в махалата не говориха с никой", казва Гюлсим.
По случая е образувано досъдебно производство.
