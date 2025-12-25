ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обявено е частично бедствено положение за село Гелеменово
Малко след 15 ч., вследствие на обилните валежи, Телки дере рязко повиши нивото си и в най-ниската точката на селото, в близост до стадиона, преля над дигата, като наводни дворове и приземни етажи на няколко къщи.
"Тук е моментът да благодаря на кметовете на Гелеменово и Сарая, на екипите на Напоителни системи, МВР, Пожарната, областна управа, доброволци, както и на собствениците на кариери и строителни фирми, които предоставиха строителна механизация и скална маса, като благодарение на бързата им реакция дигата на Телки дере беше укрепена в компрометираните участъци и бяха предотвратени по-сериозни последици за населеното място", пише още Куленски.
Екипи на Напоителни системи ще продължат да работят по укрепване на дигата и тази нощ, като нивото на водата вече започва да се понижава.
Междуведомствена комисия ще направи оглед на щетите, които ще започнат да бъдат поетапно отстранявани.
ФОКУС припомня, че очевидци съобщиха в социалните мрежи още, че вода е заляла и част от пътя Пазарджик – Бошуля, в посока Ветрен, като екипи на "Пътна полиция" са разположени на мястото, за да сигнализират на шофьорите и да следят за обстановката.
