|Общините ще получават обезщетения за безплатните пътувания два пъти годишно
На общините се предоставя възможност в четвъртото тримесечие да прехвърлят средства за компенсации между различни категории пътувания, в рамките на определения им общ лимит. Също така се отстраняват неясноти в реда за отчитане на превозните документи, издавани на някои групи правоимащи.
Целта на измененията е да се осигури по-справедливо, прозрачно и ефективно разпределение на публичните средства, предназначени за компенсиране на превозвачите при предоставяне на безплатни автобусни пътувания и пътуванията с намалени цени за определени категории пътници.
Промените се въвеждат с приетото изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.
