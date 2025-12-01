Общ кандидат за президент между ПП–ДБ и ФДД

© Булфото Днес беше подписано Споразумение за издигане на единна кандидатура за президентските избори през 2026 г. между парламентарно представените партии от коалицията "Продължаваме Промяната–Демократична България“ ("Демократи за силна България“, "Да България“ и "Продължаваме Промяната“) и Форума за демократично действие (ФДД).



С подписването на документа инициаторите поемат общ ангажимент демократичната общност да се яви на предстоящите президентски избори с единна кандидатура, около която да бъде консолидирана подкрепата за върховенството на правото, евроатлантическата ориентация на страната и борбата с корупцията.



Единната кандидатура ще бъде определена чрез честен, прозрачен и всеобхватен състезателен процес, основан на предварителни избори, които да дадат възможност за изразяване на волята на възможно най-широк кръг български граждани.



Страните по споразумението декларират своя ангажимент за разширяване на участниците, като отправят покана към извънпарламентарните партии и гражданските организации от демократичната общност, които споделят ценностите на правовата държава, антикорупционната политика и евроатлантическата принадлежност на България, да се присъединят към процеса.