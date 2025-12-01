ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Общ кандидат за президент между ПП–ДБ и ФДД
С подписването на документа инициаторите поемат общ ангажимент демократичната общност да се яви на предстоящите президентски избори с единна кандидатура, около която да бъде консолидирана подкрепата за върховенството на правото, евроатлантическата ориентация на страната и борбата с корупцията.
Единната кандидатура ще бъде определена чрез честен, прозрачен и всеобхватен състезателен процес, основан на предварителни избори, които да дадат възможност за изразяване на волята на възможно най-широк кръг български граждани.
Страните по споразумението декларират своя ангажимент за разширяване на участниците, като отправят покана към извънпарламентарните партии и гражданските организации от демократичната общност, които споделят ценностите на правовата държава, антикорупционната политика и евроатлантическата принадлежност на България, да се присъединят към процеса.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 18
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Евростат с унищожителна статистика за България
15:53 / 01.12.2025
Европрокуратурата обвини бившия кмет на Варна Иван Портних
14:12 / 01.12.2025
Проф. Радка Аргирова: Всяка година заразените с ХИВ/СПИН трайно н...
14:09 / 01.12.2025
В тази патрулка е загинал нищо неподозиращият полицай
13:13 / 01.12.2025
Кола буквално влетя в заведение на паркинг на "Лидл"
12:35 / 01.12.2025
Голяма наша банка с промени от 31 декември до 2 януари заради евр...
12:46 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS