Пловдивският архитект Петър Петров оглави отново Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Той беше отстранен от поста миналата година от предходния министър на културата Мариан Бачев, въпреки че спечели конкурс. Арх. Петров заведе дело и съдът се произнесе в негова полза като обяви уволнението му за незаконно.

През юли 2021 г. тогавашният главен архитект на район "Централен" Петър Петров бе избран да заеме поста директор на НИНКН, след конкурс за длъжността в състезание с действащия директор арх. Даниела Георгиева Джуркова. Тя не успява да набере необходимия минимум точки. Самият конкурс бе обявен още през 2019 г., но провеждането на процедурата е забавена заради пандемията от ковид. Министърът на културата Мариан Бачев издава заповед за уволнението на арх. Петров на 6 март 2025 г. с мотив: "липса на качества за ефективно изпълнение на работата, липса на способност да планира, организира и контролира дейностите, свързани с изпълнение на служебните му задължения, непознаване на нормативната уредба, което е довело да нарушаване на Закона за културното наследство, липса на комуникативни способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации и за работа в екип". Арх. Петров завежда съдебно дело и решението на СГС в негова полза стана факт през февруари 2026 г. Възстановяването на поста е от 1 април.

Кой е арх. Петър Петров

Арх. Петър Владимиров Петров е роден на 4 септември 1962 г. Има близо 15 години професионален опит в областта на културното наследство и работа по над 75 обекта - недвижими културни ценности, както и над 13 години управленски опит.

Арх. Петров е магистър от катедра "Теория и история на архитектурата“ – ВИАС. Има изкарани специализация, курсове и стажове в областта на опазването на културно-историческото наследство във Франция. Стипендиант на френското правителство. Работил е в 4 френски архитектурни бюра, в НИПК (сега – НИНКН) – гр. София, като експерт в Община Асеновград, старши експерт и главен архитект в Община Пловдив, район "Централен“, гр. Пловдив. Бил е управител на "Архитектура и наследство“ ООД – гр. Пловдив.

Трикратен носител на награди в националния конкурс "Сграда на годината“.