|Арх. Петров се завръща като директор на НИНКН?
През юли 2021 г. бившият главен архитект на район "Централен" Петър Петров бе избран да заеме поста, след конкурс за длъжността в състезание с досегашният директор - арх. Даниела Георгиева Джуркова. Тя не успява да набере необходимия минимум точки.
Конкурсът е обявен още през 2019 г., като провеждането е забавено поради епидемичната обстановка. За участие в него още тогава подават документи арх. Петър Петров и арх. Даниела Джуркова.
На 6 март 2025 г. арх. Петров е уволнен от министъра на културата Мариан Бачев. В заповедта се посочва, че Петров се освобождава от длъжността заради "липса на качества за ефективно изпълнение на работата, липса на способност да планира, организира и контролира дейностите, свързани с изпълнение на служебните му задължения, непознаване на нормативната уредба, което е довело да нарушаване на Закона за културното наследство, липса на комуникативни способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации и за работа в екип".
Арх. Петров завежда съдебно дело и решението на СГС е факт. Ето какво написа в профила си той:
"Уважаеми колеги, съмишленици и приятели,
На първа инстанция съдът обяви моето уволнение за незаконно.
Според съдебното решение твърденията в заповедта за уволнението ми от министъра на културата Мариан Бачев са неоснователни.
В мотивите на съда се казва: "може да се направи обоснован извод, че качествено е променена работата на НИНКН, повишена е професионалната експертиза на служителите, обновена е материално-техническата база, преодоляна е тенденцията за забавяне на преписки, разрешавани са нестандартни ситуации, въведена е екипност в работата на служителите и др. Без съмнение се установява и специфичната експертиза, която ищецът притежава и има отношение не само към способността му да планира, организира и ръководи работата на НИНКН, а така също и относно познаването на нормативната уредба, уменията му за разрешаване на нестандартни проблеми и ситуации.".
Съдебното решение влиза в сила след 14 дни, ако не бъде обжалвано.
Изпитвам удовлетворение, че справедливостта надделя.
Че усилията ми - моите и на колегите в НИНКН през времето на моя мандат, имат смисъл.
Че рано или късно честността, професионализмът и искрената загриженост се оценяват, защото те са здравата основа за опазване на българското културно наследство.
За мен това е лична кауза."
