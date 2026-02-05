Арх. Петров се завръща като директор на НИНКН?

© Софийски районен съд обяви отстраняването на арх. Петър Петров от поста директор на НИНКН за незаконно.



През юли 2021 г. бившият главен архитект на район "Централен" Петър Петров бе избран да заеме поста, след конкурс за длъжността в състезание с досегашният директор - арх. Даниела Георгиева Джуркова. Тя не успява да набере необходимия минимум точки.



Конкурсът е обявен още през 2019 г., като провеждането е забавено поради епидемичната обстановка. За участие в него още тогава подават документи арх. Петър Петров и арх. Даниела Джуркова.



На 6 март 2025 г. арх. Петров е уволнен от министъра на културата Мариан Бачев. В заповедта се посочва, че Петров се освобождава от длъжността заради "липса на качества за ефективно изпълнение на работата, липса на способност да планира, организира и контролира дейностите, свързани с изпълнение на служебните му задължения, непознаване на нормативната уредба, което е довело да нарушаване на Закона за културното наследство, липса на комуникативни способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации и за работа в екип".



Арх. Петров завежда съдебно дело и решението на СГС е факт. Ето какво написа в профила си той:



"Уважаеми колеги, съмишленици и приятели,



На първа инстанция съдът обяви моето уволнение за незаконно.



Според съдебното решение твърденията в заповедта за уволнението ми от министъра на културата Мариан Бачев са неоснователни.



В мотивите на съда се казва: "може да се направи обоснован извод, че качествено е променена работата на НИНКН, повишена е професионалната експертиза на служителите, обновена е материално-техническата база, преодоляна е тенденцията за забавяне на преписки, разрешавани са нестандартни ситуации, въведена е екипност в работата на служителите и др. Без съмнение се установява и специфичната експертиза, която ищецът притежава и има отношение не само към способността му да планира, организира и ръководи работата на НИНКН, а така също и относно познаването на нормативната уредба, уменията му за разрешаване на нестандартни проблеми и ситуации.".



Съдебното решение влиза в сила след 14 дни, ако не бъде обжалвано.



Изпитвам удовлетворение, че справедливостта надделя.



Че усилията ми - моите и на колегите в НИНКН през времето на моя мандат, имат смисъл.



Че рано или късно честността, професионализмът и искрената загриженост се оценяват, защото те са здравата основа за опазване на българското културно наследство.



За мен това е лична кауза."