Обмисля се въвеждането на задължителна застраховка за домовете
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:54Коментари (0)446
©
Все повече природни бедствия – пожари, наводнения, бури и снеговалежи – поставят под въпрос готовността на българските домакинства да се справят със щети по имуществото си. Въпреки това, повечето българи не застраховат домовете си, освен ако това не е изискване от банка при кредит, съобщи пред bTV Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН) и ръководител на управление "Застраховане и надзор“.

Данаилов уточни, че хората, чиито жилища са пострадали от наводнения, ще получат обезщетения, ако имат валидни застраховки, покриващи риска от наводнение.

"Ако има откази, призовавам гражданите да се обърнат към Комисията за финансов надзор. Ние можем да даваме задължителни указания към застрахователите“, посочи той.

Зам.-председателят на КФН призова застрахователните компании да разглеждат с приоритет случаите на хора, чиито жилища са основни, особено с настъпването на зимата.

"Ако обектът е бил застрахован, застрахователят е поел риска и трябва да изплати обезщетение, независимо от евентуални липси в документацията. Щом застрахователят е приел да застрахова този обект, отговорността остава негова“, подчерта Данаилов.

При спор относно размера на изплатената сума първата стъпка е сигнал до КФН, а окончателното решение може да се търси в съда.

По думите на Данаилов, застраховките на имоти в България са изключително малко разпространени, особено когато не са задължителни.

"Основно българинът застрахова автомобила си – около 70% от пазара е автомобилно застраховане, което е задължително. За здраве и имущество застраховките са много редки“, добави той.

В Западна Европа подобни полици са значително по-разпространени, а системите са допълнени от държавна подкрепа и климатични фондове, които покриват големи щети.

Обсъжда се и идеята за задължително застраховане на домовете в цяла Европа, с оглед увеличаващите се природни бедствия. Данаилов обясни, че това засега е само концепция, но с времето е възможно подобно изискване да се въведе и у нас.

По думите му няма пряко увеличение на цената на задължителната застраховка "Гражданска отговорност“, но в дългосрочен план по-високите обезщетения неминуемо ще доведат до нарастване на премиите, както вече се наблюдава в съседни и западноевропейски държави.


