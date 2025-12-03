Няма да се провежда референдум за еврото

© Народните представители няма да разглеждат предложението за провеждане на национален референдум за въвеждане на еврото, внесено от президента Румен Радев, предаде репортер на "Фокус".



"За“ гласуваха 82, "против“ – 131, "въздържали се“ – 4.



От "Възраждане“ поискаха прегласуване, при което резултатите отново бяха сходни – 82 "за“, 135 "против“ и 3-ма "въздържали се“.



"Парламентът за пореден път бе скъсан на изпита по демокрация",



каза след гласуването председателят на "Възраждане“ Костадин Костадинов.



Първа точка в днешната проектопрограма беше предложението на президента Румен Радев, внесено на 12 май. Въпросът на референдума гласи:



"Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута ‘евро’ през 2026 г.?“



Припомняме, че Радев поиска провеждане на национален референдум за еврото, но тогавашната председателка на Народното събрание Наталия Киселова отхвърли искането и не го допусна до гласуване в пленарна зала. Това действие Конституционният съд определи като противоконституционно.



На 28 ноември сегашният председател на НС Рая Назарян разпредели предложението за разглеждане в няколко парламентарни комисии.