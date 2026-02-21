Новоизпечен министър инспектира състоянието на два язовира в Пловдивска и Хасковска област

© Министърът на земеделието и храните Иван Христанов инспектира състоянието на язовир Тополница и язовир Тракиец на територията на Пловдивска и Хасковска област.



"Предвид на обилните валежи от сняг и дъжд в страната, много от язовирите запълват обемите си. Затова съм разпоредил целият състав на "Напоителни системи“ ЕАД да е в състояние на готовност и да е на терен, увери министър Христанов. В ключови язовири, където това се налага, има изпускане на водния обем, допълни още той.



Първият обект, който инспектира министърът, е язовир Тополница.



Съоръжението, по данни на Напоителни системи ЕАД, е изградено на река Тополница в землището на село Мухово през 50-те години на миналия век и въведено в експлоатация през 1962 г. с основно предназначение за напояване, но се използва и за производство на електрическа енергия. Стената му е бетонова, с височина близо 80 метра и дължина по короната над 300 метра. През изминалата 2025 г., след три поредни сухи години, язовирът е регистрирал най-ниските си нива за последните 10 години. Към момента, язовирът е запълнен на над 90%, като това предполага, че може да се очаква провеждане на нормален поливен сезон, получи уверения министър Христанов. Язовирът е в изправно техническо състояние, като последната проверка от Държавна агенция "Метрологичен и технически надзор“ е проведена в края на януари т.г., информират от Напоителни системи ЕАД.



Вторият инспектиран обект е язовир Тракиец, изграден на река Харманлийска (Олу дере), над село Тракиец. Той е с основно предназначение напояване на близо 150 хиляди декара. Язовирната стена е насипна от зониран тип с глинено ядро и е висока около 50 метра, с дължина по короната над 1 км. Експлоатира се от 1967 г., но поради повреда във водачите от изкривяване и засядане, изпускателят не работи и за язовира и до момента не е издаден Акт образец 16. Изпускане е възможно чрез водовземната кула за напояване, като капацитетът й е ограничен до 5 куб. м/с. Преди да достигне водата до там, водата преминава през речното корито след стената и пресича полски път с водосток, информират от Напоителни системи ЕАД. Екипите проверяват състоянието на дигата преди вливането на река Харманлийска преди Хасково, информира министърът.



От страна на Министерство на земеделието и храните през 2016 г. е възложено изготвяне на работен проект за ремонт, като обектът е предложен за включване в капиталовата програма на МЗХ. Необходимото бюджетно финансиране не е било осигурено и ремонтът не е бил извършен, информира министър Христанов.



Впоследствие е възложено на "Държавна консолидационна компания“ ЕАД, гр. София извършване на спешни ремонти и реконструкции на четири язовира, публична държавна собственост с предоставени права на управление на Министерство на земеделието и храните с оператор "Напоителни системи“ ЕАД, един от които е язовир Тракиец, информира още министърът. Решението е на база Закона за водите, съгласно който ремонтите и реконструкциите на язовири - държавна и общинска собственост, с изключение на тези възложени на концесия, могат да се възлагат на търговско дружество със 100% държавно участие. Списъкът с одобрените язовирни стени и съоръжения към тях за спешен ремонт и реконструкция е одобрен и възложен на база Решение № 495 от 13.07.2018г., допълнено с РМС № 698 от 04.10.2018 г. Към момента в "Напоителни системи“ ЕАД няма информация за предприети действия по извършване на ремонтно-възстановителни работи на тези язовири, става ясно от проверката.