ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Новоизпечен министър инспектира състоянието на два язовира в Пловдивска и Хасковска област
Автор: Георги Кирилов 19:33Коментари (0)960
©
Министърът на земеделието и храните Иван Христанов инспектира състоянието на язовир Тополница и язовир Тракиец на територията на Пловдивска и Хасковска област.

"Предвид на обилните валежи от сняг и дъжд в страната, много от язовирите запълват обемите си. Затова съм разпоредил целият състав на "Напоителни системи“ ЕАД да е в състояние на готовност и да е на терен, увери министър Христанов. В ключови язовири, където това се налага, има изпускане на водния обем, допълни още той.

Първият обект, който инспектира министърът, е язовир Тополница.

Съоръжението, по данни на Напоителни системи ЕАД, е изградено на река Тополница в землището на село Мухово през 50-те години на миналия век и въведено в експлоатация през 1962 г. с основно предназначение за напояване, но се използва и за производство на електрическа енергия. Стената му е бетонова, с височина близо 80 метра и дължина по короната над 300 метра. През изминалата 2025 г., след три поредни сухи години, язовирът е регистрирал най-ниските си нива за последните 10 години. Към момента, язовирът е запълнен на над 90%, като това предполага, че може да се очаква провеждане на нормален поливен сезон, получи уверения министър Христанов. Язовирът е в изправно техническо състояние, като последната проверка от Държавна агенция "Метрологичен и технически надзор“ е проведена в края на януари т.г., информират от Напоителни системи ЕАД.

Вторият инспектиран обект е язовир Тракиец, изграден на река Харманлийска (Олу дере), над село Тракиец. Той е с основно предназначение напояване на близо 150 хиляди декара. Язовирната стена е насипна от зониран тип с глинено ядро и е висока около 50 метра, с дължина по короната над 1 км. Експлоатира се от 1967 г., но поради повреда във водачите от изкривяване и засядане, изпускателят не работи и за язовира и до момента не е издаден Акт образец 16. Изпускане е възможно чрез водовземната кула за напояване, като капацитетът й е ограничен до 5 куб. м/с. Преди да достигне водата до там, водата преминава през речното корито след стената и пресича полски път с водосток, информират от Напоителни системи ЕАД. Екипите проверяват състоянието на дигата преди вливането на река Харманлийска преди Хасково, информира министърът.

От страна на Министерство на земеделието и храните през 2016 г. е възложено изготвяне на работен проект за ремонт, като обектът е предложен за включване в капиталовата програма на МЗХ. Необходимото бюджетно финансиране не е било осигурено и ремонтът не е бил извършен, информира министър Христанов.

Впоследствие е възложено на "Държавна консолидационна компания“ ЕАД, гр. София извършване на спешни ремонти и реконструкции на четири язовира, публична държавна собственост с предоставени права на управление на Министерство на земеделието и храните с оператор "Напоителни системи“ ЕАД, един от които е язовир Тракиец, информира още министърът. Решението е на база Закона за водите, съгласно който ремонтите и реконструкциите на язовири - държавна и общинска собственост, с изключение на тези възложени на концесия, могат да се възлагат на търговско дружество със 100% държавно участие. Списъкът с одобрените язовирни стени и съоръжения към тях за спешен ремонт и реконструкция е одобрен и възложен на база Решение № 495 от 13.07.2018г., допълнено с РМС № 698 от 04.10.2018 г. Към момента в "Напоителни системи“ ЕАД няма информация за предприети действия по извършване на ремонтно-възстановителни работи на тези язовири, става ясно от проверката.


Още по темата: общо новини по темата: 485
21.02.2026 Меteo Bulgaria: Опасност!
21.02.2026 Стотици снегорини чистят пътищата
21.02.2026 Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
21.02.2026 НИМХ: Сняг ще вали навсякъде тази нощ
21.02.2026 Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен обем
21.02.2026 Министър хвана греблото, за да изчисти снега пред дома си
предишна страница [ 1/81 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти нико...
19:23 / 21.02.2026
Стотици снегорини чистят пътищата
19:10 / 21.02.2026
Бедственото положение в Община Гълъбово ще остане в сила 2 дни
17:55 / 21.02.2026
ВМС показаха кадри от огледа на потъналия кораб край Маслен нос
17:33 / 21.02.2026
НИМХ: Сняг ще вали навсякъде тази нощ
16:57 / 21.02.2026
ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденият...
16:53 / 21.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
Днес на 51 става една от най-красивите българки
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
12:37 / 19.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Скок на цените на тока
БК Локомотив Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: