Ново убийство в София

© 41-годишна жена е починала след побой в София. Престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ "Христо Смирненски“ в столицата снощи.



Сигналът към Спешна помощ е бил подаден в 8:27 сутринта, а 13 минути по-късно екип е бил на място и е констатирал смъртта на жената.



Заподозрян е охранител на строежа. Според първоначалните данни той нанесъл удари на жената, която по-късно издъхнала от вътрешни кръвоизливи. Мъжът е задържан.



Жертвата е от София и е била обявена за издирване. Образувано е досъдебно производство.