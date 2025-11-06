ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ново убийство в София
Сигналът към Спешна помощ е бил подаден в 8:27 сутринта, а 13 минути по-късно екип е бил на място и е констатирал смъртта на жената.
Заподозрян е охранител на строежа. Според първоначалните данни той нанесъл удари на жената, която по-късно издъхнала от вътрешни кръвоизливи. Мъжът е задържан.
Жертвата е от София и е била обявена за издирване. Образувано е досъдебно производство.
