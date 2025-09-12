Ново развитие по случая с 4-годишната Ева и баща й

© Случаят с 4-годишната Ева и баща й Васил Ружин търпи ново развитие. Става дума за поредица от абсурди, в които се оказва замесено и малкото момиченце – институционални забавяния, странни решения, дори криминални елементи.



Въпреки че Ева вече е при баба си и дядо си в София, баща й Васил Ружин е силно обезпокоен от това, което се случва, най-вече от факта, че все още му е забранено да види детето си.



"Ева е в София, при баба си и дядо си. В ДСП-Плевен след 100 дни изведнъж ги удари ток и прогледнаха – за един ден издадоха заповед, че детето е в опасност при майката. Но въпреки това съдът в Плевен не изменя заповедта и аз не мога да си прибера детето вкъщи", споделя пред БЛИЦ Ружин.



По думите му вече се прави психологическо становище за престоя на дъщеричката му при майка й и новия й партньор.



"По първоначална информация нещата не са добре – детето е било свидетел и жертва на агресия, наказвано е и ще трябва да се работи с него тепърва", добавя бащата и уточнява за още тревожни обрати по случая:



Макар да е издадена заповед за извеждането и от средата на майката, според бащата процесът е бил системно саботиран.



"С фалшиви хоспитализации, неявяване в съда… В крайна сметка детето пак беше обявено за издирване, а този път беше установено в София. Как обаче е стигнало до там, никой не знае.



Ружин твърди, че в историята присъства и човек с криминални прояви – името му е Ники Николов.



"Той се е присламчил към майката на Ева. Срещу него има преписки от други пострадали. Този човек, доколкото разбрах от друг пострадал баща, ходил и си предлагам сам услугите. Не знам как се е свързал с нея, но от други хора разбрах, че той седи и дебне във фейсбук хора, които имат такъв проблем.



Свързва се с една от страните и започва да я настройва срещу другата, с цел да изостри конфликта. Пише и представя документи с невярно съдържание.



Въпросният се представя за адвокат, а не е такъв.



Още по време на съдебното заседание моят адвокат поиска адвокатската му карта, а той отговори, че няма такава. Опита се да вкара и документ, неправилно входиран пред деловодството на съда. Толкова много нарушения се случиха, че нямам думи.



В едно от видеата, с които разполагам, дори заплашва, че няма да си видим децата. Това е потресаващо!



Ще споделя и за още един абсурд, свързан с документите – оказва се, че майката на Ева не знае на колко години е дъщеря й. В сигналите, които подава до полицията, посочва, че детето е на 5 години, а тя е на 4, пояснява още Васил Ружин. И продължава:



"Аз, адвокатите ми и още десетки хора, на които показах въпросния сигнал, не можехме да повярваме на очите си. В същото време майката на Ева твърди, че съм подал 700 сигнала срещу нея – а те реално са около 40 – до институции, полиция, ДАЗД, ДСП-Плевен, прокуратура. Аз търся правата си по закон, не със саморазправа."



Както стана ясно, в момента малката Ева е при баба си и дядо си в София, но баща й Васил Ружин продължава да няма право да я види или вземе при себе си.



"Чуваме се всеки ден. Гледам я само на снимки. Но поне ходи на детска градина и на гимнастика. Не мога да я видя, защото съдията в Плевен не иска да измени заповедта, макар че може да го направи по всяко време", добавя Ружин.



Историята на малката Ева продължава, но каквото и да се случи оттук нататък по делото, най-важният въпрос остава: Кога детето ще намери стабилност и сигурност?



Анелия ПОПОВА/БЛИЦ