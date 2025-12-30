ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови здравни такси с въвеждането на еврото
Автор: Велизара Ангелова 19:18Коментари (0)0
© istock
Министерският съвет прие Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето. Това съобщиха от плавителствената информационна служба.

Направените промени са във връзка с приемането на Закона за въвеждане на еврото в Република България, с който се цели да се осъществят подготвителните дейности, необходими за гарантирането на практическата и техническата готовност на страната ни за членството в еврозоната.

С Постановлението на Министерския съвет се изпълнява Закона за въвеждане на еврото в Република България, като левовата равностойност на таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето се заменя в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за превалутиране и закръгляване.


