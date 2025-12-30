ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Нови здравни такси с въвеждането на еврото
Направените промени са във връзка с приемането на Закона за въвеждане на еврото в Република България, с който се цели да се осъществят подготвителните дейности, необходими за гарантирането на практическата и техническата готовност на страната ни за членството в еврозоната.
С Постановлението на Министерския съвет се изпълнява Закона за въвеждане на еврото в Република България, като левовата равностойност на таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето се заменя в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за превалутиране и закръгляване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1567
|предишна страница [ 1/262 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МФ: До ноември 2025 г. държавата събра 86,7% от предвиденото за г...
16:55 / 30.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: Значителни промени за България през сл...
15:56 / 30.12.2025
Бойко Борисов: Парите вече не изтичат, а влизат в хазната
15:55 / 30.12.2025
Казаха кога през януари се очаква много сняг
15:01 / 30.12.2025
Среднощният обир в София: Заплашили продавачката с автомат "Калаш...
14:55 / 30.12.2025
"Антиспекула": Не обменяйте пари преди 1 януари!
14:07 / 30.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS