Нови тарифи в МВР - вдигат двойно и тройно цените

© Още по-скъпи задгранични паспорти и шофьорски книжки искат да издават от МВР. Това става ясно от предложението, което е внесено за обществено обсъждане. Така за паспорт с 5-годишен срок на валидност таксата става 26,59 евро при 20,45 евро досега.



За първи път се въвежда и възможност за издаване на международен паспорт с 10-годишна давност, чиято цена ще е 28,63 евро.



Двойно и тройно скачат цените на дипломатическите и служебните паспорти, съответно - от 23,01 евро на 59,31 евро и от 23,01 евро на 88,96 евро. Двойно повече ще плащат и бежанците, за да получат удостоверение за пътуване зад граница – 59,31 евро, а за тези, получили убежище у нас, таксата скача близо 8 пъти и става 163,10 евро. Въвежда се и ново диференциране на възрастовата граница за издаване на този вид паспорт и отпада настоящата такса за възрастовата категория на лица от 58 години до 70 години.



За паспорт със срок на валидност 5 години, който се издава за всички възрастови групи, се предвижда преференциална такса само за деца до 14- и хора над 70-годишна възраст. Аргумент за повишението е въвеждането на единна централизирана система и разходите за нея.



Шофьорските книжки също се вдигат от 12,78 евро досега на 13,80 евро. Тук промяната е обоснована с въвеждането на новите образци български лични документи, част от които е свидетелството за МПС. Въвеждат се и нови услуги – временна карта за самоличност, която ще се издава при изгубена или открадната – таксата за нея ще бъде 40,39 евро. Ще има и военна карта за самоличност на цена от 38,35 евро.



В тарифата има предвидени социални преференции на такси и безплатни услуги при издаване на книжка за някои категории граждани. Запазва се съществуващата такса за лица на възраст между 58- и 70-годишна възраст. За лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто следва да остане преференциална такса, като се запази сега съществуващата стойност на преференцията.



Ако промените бъдат приети, могат да влязат в сила от началото на март. От януари МВР повиши личната карта с 66,67% и така от 18 лева до края на 2025 г. документът се издава срещу 30 лева или вече официално 15,34 евро, пише "Телеграф".