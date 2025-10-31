ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови ограничения по АМ "Тракия" заради ремонти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:58
От 4 ноември /вторник/ ще се извършват ремонтни дейности на настилката на АМ "Тракия" в област Бургас, като временно ще се променя организацията на движение. 

На 4 и 5 октомври ще се работи при 335-и км на магистралата в посока София. Ще бъде затворена активната лента и движението ще се извършва в изпреварващата.

От 5 до 9 ноември ремонт на настилката ще се изпълнява в отсечката между 331-и до 334-и км в платното за София. Движението ще се извършва в изпреварващата лента, като активната и аварийната лента ще бъдат затворени.

Участъците ще бъдат сигнализирани и обезопасени с пътни знаци.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


Още по темата:
29.10.2025 Промени в движението по АМ "Тракия" край Пазарджик и Бургас в следващите два дни
29.10.2025 Ограничения на АМ "Тракия" заради ремонтите
27.10.2025 Движението по АМ "Тракия" край Пазарджик минава двупосочно в платното за
Бургас
27.10.2025 Ограничения по АМ "Тракия"
25.10.2025 Временни ограничения на АМ "Тракия"
24.10.2025 Шофирайте внимателно! Нови три дни ограничение по АМ "Тракия" в област Пазарджик
Още новини от Национални новини:
Нови отсечки измерват средната скорост
17:10 / 31.10.2025
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа...
16:04 / 31.10.2025
Двама мъже загинаха при тежки катастрофи в Смолянско за час
14:45 / 31.10.2025
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99...
13:44 / 31.10.2025
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишнат...
13:10 / 31.10.2025
Сиромахов: Най-старата мома отвлича най-стария ерген и го залоств...
12:25 / 31.10.2025

