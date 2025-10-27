Нови обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев

© На варненския кмет Благомир Коцев са му повдигнати нови обвинения, стана ясно от информация на БНТ.



Също така призовани за повдигане на още обвинения са и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които бяха задържани заедно с Коцев, но след това апелативен съд – София им постанови мярка "домашен арест“. Съдът постанови незабавното им освобождаване от ареста, освен ако не бъдат задържани на друго основание



В прокуратурата трябва да се яви и медийната съветничка на Благомир Коцев. За момента няма официална информация какви са новите обвинения, които се повдигат.