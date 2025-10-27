ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Нови обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев
Също така призовани за повдигане на още обвинения са и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които бяха задържани заедно с Коцев, но след това апелативен съд – София им постанови мярка "домашен арест“. Съдът постанови незабавното им освобождаване от ареста, освен ако не бъдат задържани на друго основание
В прокуратурата трябва да се яви и медийната съветничка на Благомир Коцев. За момента няма официална информация какви са новите обвинения, които се повдигат.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 53
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Куриозна ситуация пред "Кауфланд", шофьор заклещи колата си под м...
13:01 / 27.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочва...
12:39 / 27.10.2025
Левон Хампарцумян: Само увеличението на заплатите не е достатъчно...
13:06 / 27.10.2025
Двуетажното чудо на БДЖ: Забравените гиганти
11:58 / 27.10.2025
Едно задължение от 50 лева може да стане и 1000 след лихви и допъ...
11:27 / 27.10.2025
Еврото бавно се движи в новата си посока спрямо щатския долар
11:42 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Георги Тошев тръшна вратата на bTV
14:07 / 25.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS