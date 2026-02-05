ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови цени на билетите за влаковете - ще са динамични според времето на купуване преди пътуването
Динамичните цени на влака са познати от десетилетия в Западна Европа и навлизат след либерализацията на пазара на пътнически превози – пускането на частни оператори, които се конкурират по държавните жп линии, точно както автобусите по шосетата.
От БДЖ потвърдиха, че се подготвят за въвеждане на динамично ценообразуване. Според превозвача обаче билетът няма да е по-скъп в деня на пътуването, а ще бъде по-евтин, ако бъде закупен по-рано. От превозвача все още нямат разчети за точните разлики.
Проверка по произволни маршрути в Германия и Италия показа, че цената на билетите с влак за същия ден са с 30% по-високи от тези за след 7 дни. Цените варират и според деня от седмицата, като в пикови часове в петък, събота и неделя те са значително по-скъпи от тези от понеделник до четвъртък извън пиков час. В рамките на деня пък билетите отново варират според това дали са в сутрешен или вечерен пик, или в следобедния пад.
"В рамките на новата тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт и подготвяния нов договор за обществена услуга е заложена възможност за прилагане на елементи на динамично и гъвкаво ценообразуване, без да се засяга социалната функция на железопътния транспорт“, заявиха от БДЖ-Пътнически превози.
"В този случай не се премахва базовата тарифна цена, а тя остава ясно дефинирана и публична. Динамичното ценообразуване се прилага като търговски инструмент чрез прилагане на отстъпки за ранна покупка, различни ценови нива при различна заетост, специфични условия при фиксирани или гъвкави дати на пътуване (напр. при двупосочни билети) и др.“, допълниха от превозвача. Оттам уточниха и че всички социални намаления, сред които тези за ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания и др., ще важат, като се прилагат към актуалната цена, на която се купува билетът, независимо дали тя е по-ниска или по-висока.
Цели
Основните цели на динамичното ценообразуване са да се стимулира ранното планиране и ранните покупки, което дава по-добра цена на пътниците, които планират предварително. Според превозвача това предоставя възможност за по-добро управление на капацитета от вагони, особено при влакове с ограничен брой места, като бързи, експресни и нощни влакове със спални вагони. Гъвкавите цени ще помогнат и за по-точно прогнозиране на търсенето, което е ключово за планиране на състави, вагони и услуги, казаха още от БДЖ-ПП.
Следващата седмица ще бъдат подписани договорите с двата превозвача, които спечелиха позиции по обществената услуга за жп превоз на пътници за следващите 12 години. Това стана ясно от решение на Министерския съвет, с което се упълномощава вицепремиера и транспортен министър в оставка Гроздан Караджов да подпише договорите с държавния превозвач БДЖ-ПП и частния "Ивкони-Експрес“. Договорите означават, че държавата ще заплаща на превозвачите за това, че возят по губещи маршрути и предлагат намаления за редица групи, сред които ученици, студенти, пенсионери и др.
Държавният и частният превозвач реално няма да се конкурират, тъй като всеки ще вози по отделни направления, като за БДЖ остават около 75% от пазара. Около 800 души се очаква да бъдат преназначени от БДЖ в "Ивкони“. Ангажиментът за либерализацията на жп пътническите превози бе сред поетите от България срещу получаване на близо 750 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост за купуване на нови влакове.
Спални места вече ще могат да се купуват и с месеци преди пътуването. В момента това не е възможно, а покупката е възможна до не повече от 30 дни преди датата на пътуване. В комбинация с ограничения брой места и високото търсене това често водеше до невъзможност пътуващите да планират дългосрочно нощното си пътуване. Сега периодът ще се увеличи.
"Такава възможност е предвидена като цел, под формата на сезонни оферти за предварителни продажби, основно за извънредни и сезонни влакове на дълги разстояния“, казаха за "Телеграф“ от БДЖ.
"Целта е в бъдеще резервации за спални и кушет места да могат да се правят значително по-рано, по подобие на практиките при други европейски железопътни оператори“, добавиха от оператора.
