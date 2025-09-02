ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов вид телефонна измама
Жертвите са на различна възраст, обясни пред БНР гл. инспектор Златка Падинкова, началник на сектор "Измами" в ГД "Национална полиция".
"Регистрираните телефонни измами са с около 20% повече спрямо същия период на миналата година. Статистиката отразява ситуацията в страната.
Освен традиционните телефонни измами, сега се появява и нов начин за извършване на престъпления, при който се използва сценарий с опит за теглене на кредит с фалшиво пълномощно. Извършителите манипулират начина, по който се презентира входящото обаждане. На екрана се появява български номер, но се касае за интернет телефония. Измамниците изпращат и електронно съобщение.
Първоначално с жертвата се свързва лице, което се представя за полицейски служител и информира, че някой с фалшиво пълномощно се опитва да изтегли кредит от нейно име. Мнимият полицай събира информация, свързана с банкова сметка, с лични спестявания, а след това прехвърля комуникацията към фалшив служител на Централната банка, който дава инструкции на жертвата".
Ако хората получат подобно обаждане, не бива да се доверяват, подчерта гл. инспектор Златка Падинкова.
"Имаме случаи, при които са изтеглени кредити. Извършителите убеждават жертвата, че трябва да изтегли максимално възможния. Най-голямата сума, която е изтеглена по искане на телефонни измамници, е 80 хиляди лева".
Извършителите говорят български, но не са носители на този език, а са със източнославянки диалект, който наподобява този на бившите съветски републики, обясни още инспектор Падинкова.
"Тези престъпления се извършват от територията на други държави. Извършителите са организирани в кол центрове".
