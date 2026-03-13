Въоръжен младеж отвлече 13-годишно момиче. В същия ден в хижа в района на село Челопеч той се съвкупил с нея, като преди това я упоил. Това стана ясно от съобщение на Апелативна прокуратура – София. Ето какво още разкриха от там за случилото се на 20 декември 2025 година:По досъдебно производство на Окръжна прокуратура – София са събрани доказателства за виновността на 21-годишния В.М. в извършването на престъпления спрямо малолетно лице.В хода на разследването е установено, че В.М. се познавал с 13-годишно момиче, живеел известно време в дома му и имал преки наблюдения върху начина му на живот и навиците му.На 20.12.2025 г. той го отвлякъл, като е бил въоръжен. Същият ден в хижа в района на село Челопеч В.М. се съвкупил с момичето, като го е привел в безпомощно състояние, а именно упоил.По делото са налице доказателства, че след случилото се той отправял заплахи към семейството на пострадалата. За извършените престъпни деяния В.М. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.Окръжна прокуратура – София внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.