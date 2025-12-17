ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Нов кръг консултации при президента
Срещите са част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството.
Днес президентът Радев ще приеме на "Дондуков“ 2, както следва:
- От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "БСП – Обединена левица“;
- От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "Има такъв народ“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 54
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МОН с официална позиция за задържания директор на училище
22:47 / 16.12.2025
Задържаха директора на родно училище заради скрити камери в тоале...
21:56 / 16.12.2025
КЗП със засилени проверки за цените на хранителните стоки
21:58 / 16.12.2025
Пуснаха полицейския шеф под домашен арест с електронна гривна
20:24 / 16.12.2025
Голяма промяна за бързите кредити
20:06 / 16.12.2025
Николай Василев: Удължителният бюджет е като "слагането на резерв...
19:36 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS